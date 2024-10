Aktivister dømt til fengsel for å ha sprayet maling på departement

En mann i 30-årene er dømt til 19 dagers fengsel, mens en kvinne i 20-årene er dømt til 21 dagers fengsel, skriver TV 2.

Det var 2. november i fjor at de to sprayet ned fasaden på bygget i Oslo sentrum som huser Klima- og miljødepartementet med oransje maling.

Da saken gikk i Oslo tingrett tidligere denne måneden, ba aktor Håkon Sjøvold om at de to skulle dømmes til seks måneders fengsel for grovt skadeverk. Tingretten er på sin side uenig i at skadeverket er grovt.

Grunnen til at kvinnen dømmes til to dagers lengre fengselsstraff enn mannen, er at hun også dømmes for å ha stormet banen Ullevaal stadion under en landskamp i fjor høst.

De to aktivistene er også dømt til å betale erstatning på til sammen 200.000 kroner.