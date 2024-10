Nå fraktes plast til Tyskland, neste år skal den gjenvinnes i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I avfallsforskriften står det blant annet at halvparten av plastemballasjen i Norge skal materialgjenvinnes i 2025. Det stiller nye krav til ettersorteringsanlegg i kommunene, og behandling av utsortert plast. I Holtskogen Næringspark, Indre Østfold, er arbeidet med ferdigstillelse av landets eneste finsorteringsanlegg for plastemballasje godt i gang.

– I dag transporteres kildesortert plast fra hele landet til tre anlegg i Tyskland. 80 prosent fraktes på jernbane, noe som i et klimaregnskap er lønnsomt, men når finsorteringsanlegget vårt kommer i drift vil ringen være sluttet i forhold til økt satsing på gjenvinningsindustri og sirkulærøkonomi i Norge, sier administrerende direktør Karl Johan Ingvaldsen i returselskapet Plastretur.

Over halvparten av plastemballasjen går i restavfallet – blir brent og ikke gjenvunnet. — Karl Johan Ingvaldsen om det nye finsorteringsanlegget i Norge som skal ta imot alle typer plast.





En av to trommelsikter på vei inn for montering i finsorteringsanlegget. Tromlene blir montert først i prosessen og sorterer den innsamlede plasten etter størrelse. (Thermica)

Kildesortert og plast fra restavfallet

I næringsparken kun få mil fra Oslo er bygget på 13.000 kvadratmeter reist – høyteknologiske maskinelle løsninger for finsortering av brukt plastemballasje i ferd med å monteres.

– Finsorteringsanlegget blir unikt fordi det både kan ta imot kildesortert plast og plast fra restavfallet. Kildesorteringen av plast i norske husholdninger holder seg på et stabilt nivå, men det er ikke nok til å nå fremtidige gjenvinningsmål. Over halvparten av plastemballasjen går i restavfallet – blir brent og ikke gjenvunnet, forklarer Ingvaldsen.

I Norsk avfallsforskrift er kravet at alle kommuner i 2028 skal ha minst 50 prosent plastavfall til materialgjenvinning – samlet inn og utsortert fra norske husholdninger. Kravet gjør at kommunene må ha ettersorteringsanlegg for å redde feilsortert plastemballasje ut av restavfallet.

Norges eneste finsorteringsanlegg for plast bygges i Indre Østfold. Her skal plast fra alle landets husholdninger sorteres og gjenvinnes. – Finsorteringsanlegget blir unikt, sier Karl Johan Ingvaldsen i Plastretur. (Tomm Pentz Pedersen)

Plast gjenvinnes

I Østfold planlegges det et interkommunalt anlegg som etter planen skal stå klart i 2027. I storbyene Oslo og Trondheim planlegges det lignende anlegg, og i flere av landets kommuner ser man på samarbeid rundt bygging av ettersorteringsanlegg.

Finsorteringsanlegget i Hobøl – som foreløpig har fått arbeidsnavnet «Re:cycle:» – får kapasitet til å ta imot og sortere 90.000 tonn plastemballasje. Investeringen i anlegget er rundt 600 millioner kroner. Når anlegget er i full drift med tre skifts-bemanning, vil det være mellom 30 og 40 fast ansatte.

– Finsorteringsanlegget får det ypperste av teknologi. Sikkerheten rundt varmeutvikling og mulige branntilløp er satt i høysetet. I tillegg vil det bli satt av plass til besøkende og skoleklasser i administrasjonsbygget. Fortsatt kan jeg høre myter som: «Det er ingen vits i å sortere plasten den blir jo brent likevel» – noe som ikke stemmer. Når vårt finsorteringsanlegg for plast er i drift, vil både sortert plast og plast fra alt husholdningsavfall i Norge bli behandlet her hos oss. Sortert i ni ulike plasttyper og gjenvunnet, avslutter administrerende direktør Karl Johan Ingvaldsen i returselskapet Plastretur.

Det er store dimensjoner og avansert utstyr som nå monteres i Norges eneste finsorteringsanlegg for plast. (Tomm Pentz Pedersen)

