To kvinner pågrepet etter politiaksjonen mot kriminelle nettverk i Agder – totalt 21 siktede

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De pågrepne er to kvinner som er pågrepet i etterkant av aksjonen. En av disse kvinnene vil bli begjært varetektsfengslet, opplyste politiinspektør Jan Are Amundsen i Agder politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

Den aktuelle kvinnen i 20-årene ble senere på dagen løslatt, da Agder tingrett ikke fant tilstrekkelig grunnlag for varetektsfengsling, ifølge NRK. Hun er samboer med en av de andre siktede i saken, ifølge kjennelsen.

Flere kan bli fremstilt for fengsling i løpet av uka og tiden som kommer. Politiet utelukker heller ikke flere pågripelser.

– Bakgrunnen for at ikke alle de siktede fremstilles for varetektsfengsling, og dermed løslates, er en konkret vurdering i hvert tilfelle av hvor stor bevisforspillelsesfaren er og hvor sentral rolle politiet mener de har i nettverket, sier Amundsen.

100 politifolk deltok

Agder politidistrikt gjennomførte tirsdag en koordinert aksjon mot flere personer som er mistenkt for å være en del av eller tilknyttet et organisert kriminelt nettverk.

Politiet opplyste om aksjonen på en pressekonferanse dagen etter.

– Første aksjon med pågripelser ble gjennomført klokken 6.30. Det var en koordinert og samtidig aksjon på flere adresser i hele Agder. Nærmere 100 politipersoner var i aksjon i hele distriktet, sier Amundsen.

De pågrepne er bosatt over hele Agder. Politiet vil ikke gå nærmere inn på detaljer om hvor disse er fra eller hvor aksjonene ble gjennomført.

Flere varetektsfengslet

De 19 som ble pågrepet i tirsdagens aksjoner, er alle menn over 18 år. 13 av dem ble begjært varetektsfengslet.

Minst tolv av mennene er nå varetektsfengslet med fullt brev- og besøksforbud og medieforbud i hele perioden, to av ukene er i full isolasjon. To vil bli fremstilt for retten torsdag, skriver Agderposten.

– Det ble gjort beslag av en ikke ubetydelig mengde narkotika og våpen, fortalte Skaar på en pressekonferanse onsdag.