Slottet: Kongefamilien ikke avhørt i Høiby-saken

Det sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Kongehuset til VG.

Avisen spør om kronprinsessen eller andre medlemmer av kongefamilien har vært, eller skal, i avhør, hvorpå Varpe svarer:

– Nei, de har ikke blitt bedt om det.

Marius Borg Høibys forsvarer, Øyvind Bratlien, sa tidligere denne uken at Høiby har vært i åtte avhør de siste ukene og at han er ferdig med avhørene. Politiet uttalte torsdag at de er ferdige med første runde med avhør, og at de ønsker å avhøre Høiby på nytt på et senere tidspunkt.