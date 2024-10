Stadig flere mindreårige kjører ulovlig

– Hvis mindreårige, eller andre uten førerkort eller kompetanse, tyvlåner en bil, så er det et stort skadepotensial i det. Det går fort galt, sier Knut Smedsrud, sjef for utrykningspolitiet i Norge, til NRK.

Ifølge tall fra SSB har antall siktelser av mindreårige for biltyveri økt fra 68 i 2020 til 113 i fjor. For ruspåvirket kjøring har tallet økt fra 105 til 123 i samme periode, mens siktelser for ulovlig hastighet har steget fra 126 til 186.

Smedsrud mener at mange mindreårige er spenningssøkende og kan være motivert av å tøffe seg for venner. Han sier at foreldrene har et særlig ansvar for å forebygge.

Tidligere denne måneden ble fem 16 år gamle gutter alvorlig skadet, en av dem kritisk, da en bil kjørte inn i sperring i en rundkjøring i Fredrikstad. En av 16-åringene kjørte bilen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til NRK at det er flere ting som kan gjøres for å forebygge ulykker, inkludert kontroller, god føreropplæring og kampanjer mot de mest utsatte gruppene.