Tre nye menn pågrepet og siktet for svindel av eldre i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De tre er siktet for grovt bedrageri og framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag.

Politiet mener at de tre mennene har svindlet eldre personer i Oslo, skriver Avisa Oslo.

Det er ikke kjent om de siktede erkjenner straffskyld eller ikke.

Det er 50 ofre for denne type svindel bare i år i Oslo politidistrikt. Det opplyser avsnittsleder for økonomiseksjonen ved Enhet vest, Mikael Sorter.

Han forteller at framgangsmåten til svindlerne er at de ringer ofrene og utgir seg for å være politi eller bankansatte. Deretter har de oppsøkt offeret hjemme og fått personen til å gi fra seg mobil og bankkort.

At svindlerne møter opp fysisk, begynte politiet først å se i vinter, ifølge Sorter.