Mann alvorlig skadet i knivstikking på Jessheim

En gjerningsperson er pågrepet i umiddelbar nærhet, opplyser Øst politidistrikt.

Det er en relasjon mellom de to personene.

Politiet opplyser at de har kontroll på situasjonen og at det pågår etterforskningsarbeid på stedet.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 19.38 fredag kveld.

Operasjonsleder Pål Bjelland ønsker overfor VG ikke å kommentere kjønnet på den pågrepne eller hvilken relasjon de to involverte hadde.

– Vi ønsker ikke å gå ut med ytterligere opplysninger per nå, sier operasjonslederen.

Overfor NTB bekrefter han imidlertid at det dreier seg om en mann. Bjelland sier de antar at knivstikkingen har skjedd i leiligheten, men at de ikke kan si noe om det er funnet et våpen foreløpig.

