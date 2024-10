18 personer domfelt for koronabedragerier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Økokrim har de siste årene prioritert å avsløre bedragerier knyttet til støtteordningene fra Nav, Skatteetaten og Lotteri- og stiftelsestilsynet, opplyser de i en pressemelding.

Både privatpersoner og bedrifter som ble rammet økonomisk av pandemien, fikk bistand da Norge stengte ned i 2020. Men kriminelle utnyttet de sårbare ordningene.

– Støtteordningene var basert på en særlig tillit. Det er viktig at slike overtredelser blir avdekket. Ved kriser er det behov for nødordninger og myndigheter som reagerer raskt. Det er alvorlig når slike støtteordninger utnyttes og viktig at misbruk følges opp, sier statsadvokat Elisabeth Frankrig i Økokrim.

Totalt er det inndratt rundt 10,3 millioner kroner i sakene som Økokrim har fremstilt for retten.

Den strengeste straffen som er idømt, er fengsel i tre år og ni måneder.