Regjeringen gir ti millioner kroner til arbeid med nytt teater og museum i Stavanger

Det kunngjorde kulturminister Lubna Jaffery (Ap) da hun besøkte Stavanger søndag.

– Dette er gledelig. Det viser at regjeringen ser verdien av det unike samarbeidsprosjektet og behovene våre, sier administrerende direktør Siri Aavitsland ved Museum Stavanger til Aftenbladet.

– Helt fantastisk! Dette viser at regjeringen har stor tro på prosjektet, legger teatersjef Glenn André Kaada til.

Målet er at et nytt teater og museum skal åpne i 2031. Utbyggingen har en foreløpig prislapp på 3,55 milliarder kroner. Det er ventet at staten tar minst en tredel av investeringskostnadene, skriver avisen.

– Dette er et spesielt viktig prosjekt. Ikke bare for Stavanger kommune og regionen, men også nasjonalt. Teateret og museet er viktige kulturinstitusjoner som trenger bedre bygninger og bedre formidlingsarena, sier kulturminister Lubna Jaffery.

Statens bidrag på 10 millioner kroner utgjør om lag en tredel av de forventede planleggingskostnadene i 2025.

