Vil ha kortere åpningstid i barnehagene

– Når bemanningssituasjonen er så dårlig, er det ansvarlig politikk, sier leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet.

– Utfordringene i barnehagene er ekstremt store nå og blir bare større og større. Vi får tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i mange kommuner om at bemanningssituasjonen er prekær, sier Røsvoll til Utdanningsnytt.

I en undersøkelse i fjor blant barnehagestyrere, svarte en stor andel at de har så lav bemanning at de bryter loven, ikke klarer å gi et godt nok pedagogisk tilbud og ofte må avlyse planlagte aktiviteter.

Nittedal kommune reduserte nylig åpningstiden i de offentlige barnehagene med 45 minutter. Årsaken var at barnehagene kun i noen få timer hver dag klarte å følge lovens krav om grunnbemanning.

– En klok beslutning av politikerne, mener Røsvoll, selv om det åpenbart er uheldig for foreldrene.

Han håper regjeringen i statsbudsjettet kommer med tiltak og penger til bedre bemanning.

