Mann dømt for voldtektsforsøk i badstue i Oslo

Han er nå dømt til to år og ti måneders fengsel for frihetsberøvelse og voldtektsforsøk av kvinnen, melder VG.

Den tiltalte bor på Østlandet og er rumensk statsborger, ifølge avisen. Den fornærmede er belgisk og var på reise i Norge. Ingen av dem har tilknytning til Oslo.

Hendelsen skjedde på Sukkerbiten i Oslo natt til tirsdag 30. januar 2024.

De møttes første gang denne kvelden, og begge trengte et sted å sove. Mannen mistet toget sitt hjem, mens kvinnen hadde nettopp komme til hovedstaden og hadde ikke hotell.

Mannen nektet straffskyld for tiltalen i retten. Ifølge VG hevdet mannen blant annet at kvinnen forsøkte å omfavne ham etter at de hadde kranglet. Mannen sa også at kvinnen utagerte og prøvde å stjele fra ham.

Kvinnen var ikke til stede i retten, men forklarte seg gjennom bevisopptak. Hun hevdet å ha blitt befølt, slått og truet av mannen da de var i badstuen. Kvinnen sa også at hun fryktet for sitt eget liv da hun var innesperret.