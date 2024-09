Mann dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivdrap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen ble pågrepet etter at politiet fikk melding om en voldshendelse i et boligområde i Nittedal klokken fredag morgen 17. november i fjor. Det var mannen selv som varslet politiet om at han muligens hadde drept noen.

Nå er han dømt til tvungen psykisk helsevern, i tråd med aktors påstand, skriver Varingen.

Kvinnen ble erklært død etter at nødetatene kom fram til stedet. Mannen var kvinnens nabo, og de hadde tidligere vært kjærester.

Mannen erkjente straffskyld i saken.

Ifølge dommen lider mannen av kronisk psykisk lidelse, en diagnose han skal ha hatt siden 2002. Likevel har ikke mannen blitt diagnostisert før nå.

– De sakkyndige finner det både «oppsiktsvekkende» og «sjokkerende» at spesialisthelsetjenesten ikke har avdekket dette, heter det i dommen.