Røse sier til NRK at hun er glad for at Ulstein vil bli partileder. Hun mener de har jobbet godt sammen i ledelsen og håper at de vil få tillit av partiet til å fortsette.

– KrF har en utrolig viktig posisjon i norsk politikk, og jeg er veldig klar for å jobbe sammen med Dag-Inge og resten av partiet fremover for mer valgfrihet og fleksibilitet for familiene, trygghet i hverdagen og sikre et samfunn som bygger på verdier inn i fremtiden, sier hun.

