Dag Inge Ulstein snur: Vil bli partileder i KrF

Han har tidligere sagt at han ønsker å trekke seg ut av toppolitikken.

– Men så må vi forholde oss til den situasjonen som har vært i KrF. Ansvaret for både partiet og de hjemme er sterkt. Jeg kjenner utrolig sterk motivasjon, sier han til VG.

Ulstein har vært fungerende partileder siden Olaug Bollestad trakk seg. Hun har anklaget ham for kupp mot den tidligere lederen etter at det i august ble det levert et varsel på Bollestads lederstil.

Han har fram til nå insistert på at han ikke ønsker å bli partileder, men peker på at samtaler med familien har gjort at han har endret mening.

– Jeg har sagt til valgkomiteens leder at jeg kan stille meg til disposisjon til å fortsette som partileder, sier han til avisen.

