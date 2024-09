To busser beskutt i Bergen – ingen pågrepet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi ble varslet via busselskapet, men da hadde det gått noe tid siden dette hadde skjedd, sier operasjonsleder Tore-André Brakstad i Vest politidistrikt til NTB klokken 5.45.

Den ene bussen skal ha blitt skutt på ved 23-tiden tirsdag kveld, mens den andre hendelsen skal ha funnet sted ved 1.15-tiden.

– Sannsynligvis har dette skjedd i det samme området, sier operasjonslederen.

Politiet har vært i området og gjort undersøkelser og dokumentert skadene. Skadene på bussen tyder på at det er brukt et luftvåpen eller et våpen av lettere kaliber.

Ifølge operasjonslederen er det avfyrt ett skudd på den ene bussen, og ett eller to mot den andre.

– Vet ikke om det var personer i bussene, sier Brakstad som forteller at ingen personer er meldt skadet.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, men ønsker tips fra publikum dersom noen har gjort observasjoner i området Fyllingsdalsveien i det aktuelle tidsrommet.

