Politiet til VG om Høiby: Ble observert i kontakt med kjente kriminelle

Dette var en del av bakgrunnen for samtalen to politibetjenter hadde med ham utenfor kronprinsparets bolig på Skaugum i Asker i september 2023, skriver VG.

– Politiet kontaktet han på telefon for å avtale et møte med ham, og det sa han seg villig til. Slike samtaler skal være frivillig, sier enhetsleder Frode Larsen i Oslo politidistrikt.

Han avviser samtidig at politiet har delt innsideinformasjon med Høiby, og sier det kan være «en form for sjargong» at politiet i et mye delt lydklipp av samtalen sier de ikke hadde behandlet noen andre på denne måten.

– Det er verken unikt eller spesielt. Det kan være blant ungdom, det kan være blant andre som vi observerer i forskjellige situasjoner, og som vi ønsker en samtale med. At ledelsen blir orientert i ulike saker er helt vanlig, også når det er saker som kan ha medieinteresse.

Høibys forsvarer Øyvind Bratlien ønsker ikke å kommentere lydopptaket og samtalen.

