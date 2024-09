Gudbrandsdalen stengt for trafikk: – Alvorlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Både E6 og Dovrebanen er nasjonal kritisk infrastruktur. Vi er opptatt av at det skal være farbart så mye som mulig. Ikke bare for lokalsamfunnet, men også for drifta av både Innlandet og Norge, sier fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund i Innlandet til NRK.

Tirsdag morgen gikk et jordskred på 30–40 meter over E6 ved Krekke Camping i Ringebu, og E6 ble stengt umiddelbart. En lokal omkjøringsvei og den gamle europaveien som går parallelt, er også stengt.

I tillegg er Dovrebanen stengt mellom Ringebu og Hunderfossen på grunn av ras og skader etter nedbørsmengdene de siste dagene. Prognose for åpning er onsdag klokka 12. Det har også vært stengt mellom Moelv og Brumunddal, men denne strekningen er nå åpnet.

