BMW kaller tilbake 5500 biler i Norge

I hele verden er det tilbakekalt rundt 1,5 millioner biler fra konsernet. Alle disse bilene må på verksted for å få skiftet ut deler i bremsesystemet.

BMW opplyser til Dagens Næringsliv at jobben skal gjøres gratis, uavhengig av bilens alder og kjørelengde.

BMW understreker at bremsene virker, men at feilen kan føre til at ABS- og stabilitetskontroll-systemer skrur seg av.

Da de globale tallene ble kjent tirsdag ettermiddag, stupte BMW-aksjen 9 prosent på Frankfurt-børsen. Konsernet hadde samtidig varslet lavere forventninger til lønnsomheten fremover, blant annet grunnet sviktende etterspørsel i Kina.