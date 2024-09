Far frifunnet for uaktsomt drap på 11 år gammel sønn etter båtulykke

Speedbåten med tre personer om bord holdt nærmere 170 kilometer i timen da de traff flere bølger fra en hurtigbåt. Båten gikk rundt etter at de traff bølgene.

Sønnen døde på sykehus ti dager etter ulykken, som følge av drukning.

Ulykken skjedde i Byfjorden i Bergen 11. september 2022.

Påtalemyndigheten mener at mannen burde sett hurtigbåten og vært klar over at bølgene kom. Men i dommen fra Hordaland tingrett, først omtalt av TV 2 er dommerne uenige.

«Retten påpeker at selve farten ikke nødvendigvis er uaktsom på dette stedet og med denne båten, slik forholdene var denne dagen. Retten finner heller ikke det bevist at tiltalte ikke har vist manglende tilstrekkelig oppmerksomhet. Tiltalte skulle uansett snart redusere farten for å kjøre inn mot Vågen. Tiltalte blir da å frifinnes», oppsummerer Hordaland tingrett.

– Dette er en utrolig stor lettelse for min klient og hele hans familie. Det at han er frifunnet, betyr alt for ham. Han føler at sannheten kom fram, men tapet av sønnen vil alltid ligge der som et åpent sår. Det vil ikke kunne lukkes, sier mannens forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs til Bergens Tidende.