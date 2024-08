Her trosset de pålegget om å slutte med prisjegere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flere kunder i Kiwi-butikken på Grünerløkka i Oslo, reagerte ved synet av de to prisjegerne som hylle for hylle sjekket prisene på ulike varer i butikken, tirsdag formiddag, denne uka.

– Jeg trodde de ikke lenger hadde lov til å sjekke prisene, sa en eldre kvinne mens hun var å ferd med fylle handlenettet sitt med dyre matvarer.

– De er prisjegere fra Rema. De har lov til å sjekke prisene, svarte den Kiwi-ansatte i kassa.

Det er Konkurransetilsynet ikke enig i.

– Kjedene er pålagt å stanse løpende innhenting av priser basert på gjensidig tilgang, og det pålegget gjelder fra vedtaksdatoen, sier Magnus Friis Reitan, nestleder i Avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet, til Dagsavisen.

4,9 milliarder i bot

Det var onsdag 21. august Konkurransetilsynet under en pressekonferanse i Oslo, varslet at NorgesGruppen, Coop og Rema 1000 måtte skrote ordningen med prisjegere.

Konkurransetilsynet mener dagligvarekjedene ved hjelp av ordningen med prisjegere, har bidratt til å svekke konkurransen i markedet, og at det har ført til høyere priser på matvarene.

Konkurransetilsynet kunngjorde også at NorgesGruppen, Coop og Rema 1000 må betale overtredelsesgebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid over flere år.

Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi, Meny, Spar og Joker, varslet umiddelbart at de ikke ville respektere Konkurransetilsynets pålegg.

– Vi har ingen planer om å kutte ut prisjegerne. Skal vi være billigst, må vi vite hva prisene er i markedet. Det gjelder innen all varehandel, uttalte kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen til Nettavisen.

Coop og Rema 1000 ville da ikke si hva de skulle gjøre med sine prisjegere.

Under pressekonferansen til Konkurransetilsynet for få dager siden, fikk dagligvarekjedene klar beskjed om bruken av prisjegere. I midten konkurransedirektør Tina Søreide, til høyre avdelingsnestleder Magnus Friis Reitan og til venstre kommunikasjonsdirektør Margrethe Gudbrandsen. (Thomas Fure/NTB)

– Sunn og naturlig

Dagsavisen har nå kontaktet Rema 1000 og fortalt om de to prisjegerne som ifølge den Kiwi-ansatte, kom fra Rema 1000. Vi har også stilt Rema 1000 flere spørsmål om dette, blant annet følgende:

I forrige uke fikk blant annet Rema 1000 pålegg om å skrote ordningen med prisjegere, av Konkurransetilsynet. Har dere nå bestemt dere for å ignorere dette pålegget?

I så fall – hvorfor det?

Hvor mange prisjegere vil i så fall fortsette å sjekke prisene til deres konkurrenter?

Kunder i den nevnte Kiwi-butikken reagerte på at det var prisjegere der. Er dere på noen måte bekymret for hvordan forbrukere vil reagere hvis det er slik at dere fortsetter å bruke prisjegere?

Er dere forberedt på eventuelle reaksjoner fra Konkurransetilsynets side?

Kommunikasjonssjef Øyvind Breivik i Reitan Retail, som eier Rema 1000, svarer slik på disse spørsmålene i en e-post til Dagsavisen:

«Vår vurdering er at Konkurransetilsynet ikke har ilagt forbud mot bruken av prisjegere i seg selv. Vi jobber nå med å sette oss inn i det 500 sider lange vedtaket, og vi kommer innen kort tid til å be Konkurransetilsynet om veiledning om hvordan vi skal forstå pålegget.»

«Praksisen med å sjekke prisen konkurrentene tar for en vare, har vært del av sunn og naturlig konkurranse til alle tider, i alle bransjer», skriver Breivik også.

– Ikke noe å tilføye

Dagsavisen har i tillegg kontaktet Kiwi, som i dette tilfellet altså fikk besøk av prisjegere, og stilt følgende spørsmål:

Er det riktig at dere fortsatt tillater andre dagligvarekjeder å sjekke prisene til Kiwi, til tross for Konkurransetilsynets pålegg?

Har dere på noen måte endret praksisen vedrørende dette siden Konkurransetilsynets pålegg?

Har Kiwi fortsatt å sende ut prisjegere i butikkene til de andre dagligvarekjedene?

Er dere på noen måte bekymret for reaksjonene til kunder, hvis dere fortsetter å bruke prisjegere, og også lar andre kjeder sjekke Kiwis priser?

Kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi, svarer slik på disse spørsmålene i en e-post til Dagsavisen:

«Vi har ingen avtale om at konkurrenter kan sjekke priser hos oss. Kiwi skal være den billigste kjeden i Norge. Vi sjekker priser for å være billigst. Utover det har vi ikke noe å tilføye.»

– Er kjedenes ansvar

Hvordan Konkurransetilsynet vil respondere på det at bruken av prisjegere fortsetter, er så langt uklart.

– Det er kjedenes eget ansvar å etterkomme pålegget, og vi legger til grunn at kjedene vil sette seg inn i vedtaket for å beslutte selvstendig hva de må gjøre for å rette seg etter det, sier Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet, til Dagsavisen.

– Eventuell dialog med kjedene om pålegget tar vi med kjedene, og ikke via media, fortsetter han.

– Kan det være aktuelt med noen form for reaksjon mot Rema eller de andre kjedene, hvis det skulle vise seg at de alle fortsetter å bruke prisjegere?

– I henhold til konkurranseloven kan bedrifter få overtredelsesgebyr for å bryte pålegg i vedtak fra Konkurransetilsynet, men en sak om mulig brudd på et slikt pålegg er en eventuell ny overtredelsessak, og det kommenterer vi ikke, svarer Reitan.

I et intervju med NRK, viser Reitan til paragraf 12 i konkurranseloven. Den tilsier at tilsynet kan gi pålegg om at en ordning må opphøre, hvis ordningen skader konkurransen.

Den 23. august uttalte også konkurransedirektør Tina Søreide seg til NRK om dette samme.

– Vi har bred mulighet til å formulere hva som skal til for å få et konkurranseproblem til å opphøre, sa Søreide da.

– De kan ikke ha et samarbeid om å tillate hverandre sine prisjegere på den måten vi beskriver i vedtaket. Det gjelder fra den dagen vedtaket er fattet.

Vedtaket om dette ble altså fattet 21. august.

