To biler involvert i trafikkulykke i Bjørvikatunnelen

Det er høyre og midtre felt i tunnelen som er stengt som følge av ulykken, skriver Vegtrafikksentralen Øst.

Politiet skriver at alle involverte personer er ute av kjøretøyene. En lastebil og en personbil er involvert.

– Uhell trolig skjedd i forbindelse med feltskifte, skriver politiet.

De skriver videre at ingen er alvorlig skadd, men at en person klager på smerter i ryggen.

– Det var innledningsvis meldt at tre biler var involvert, men den ene hadde bare stanset på grunn av ulykken, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier kranbil er bestilt, og at det trolig ikke ligger an til at feltene blir stengt lenge.

– Det er fortsatt åpent i ett kjørefelt. Det blir litt kø, men det får vi tåle, sier Iversen.