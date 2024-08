Nedturen fortsetter for Senterpartiet

Senterpartiet er langt unna oppslutningen på 13,5 prosent ved stortingsvalget i 2021. I VGs junimåling var Senterpartiet oppe på 7,6 prosent, men har nå falt til 5,4.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at målinger varierer.

– Sp kommer til å være enda tydeligere på at vi skal utvikle hele landet og at Norge er mer enn Oslo.

Det ser heller ikke lystig ut for Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne. Begge partier havner under sperregrensen med henholdsvis 3,3 prosent og 2,3 prosent. Det tilsvarer en nedgang på 0,4 prosent for KrF og 0,7 prosent for MDG.

Arbeiderpartiet gjør på sin side et lite hopp fra 19,9 prosent i juni til 22 prosent nå. Høyre går litt tilbake og ender på 24,5 prosent, ned 1,7 prosentpoeng fra juni.

Det er likevel borgerlig flertall i VGs ferske måling. De fire partiene Frp, Høyre, KrF og Venstre får til sammen 89 mandater. Det kreves 85 mandater for flertall.

For de andre partiene ser målingen slik ut (endring fra juni i parentes): Frp 17,5 (0,0), Venstre 5,3 (-0,6), SV 10 (+1,5), Rødt 5,7 (+0,2) og andre 4 (+2,4).

I målingen er 1000 personer blitt intervjuet i perioden 7.–12. august. Feilmarginen er på mellom 2 og 3 prosentpoeng.

