Rapport: Norge dårligst i Norden på teknologiske løsninger

Det viser Omstillingsbarometeret 2024 som Oslo Economics har laget for NHO-foreningen Abelia. I rapporten sammenlignes Norges omstillingsevne med 21 andre land.

– Tilgang på kompetanse og evne til å ta i bruk ny teknologi er sentrale forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet. For et land som må skape nye næringer og bærekraftige eksportinntekter er dette svært dårlige nyheter, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Danmark og Finland er best blant samtlige land til å ta i bruk teknologi som kunstig intelligens, mens Norge ligger midt på treet og har en negativ utvikling sammenlignet med andre land.

I tillegg rangerer Sverige, Finland og Danmark høyere enn Norge på alle dimensjonene som sier noe om et lands grunnleggende omstillingsevne.

