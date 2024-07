Norway Cup håper å unngå reprise av fjorårets bråk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har hatt et tettere samarbeid med politiet det siste året. Dessuten har vi utvidet samarbeidet med både frivillige organisasjoner og ulike etater som jobber forebyggende overfor barn og unge i Oslo, sier Marthe Bøler, fungerende generalsekretær for Norway Cup, til Dagbladet.

Under fjorårets slagsmål ble to 13-åringer skadet.

– Slike hendelser er ikke noe vi ønsker, så hva kan vi gjøre? Det vi har gjort det siste året, er å styrke de forebyggende tiltakene, fortsetter Bøhler.

Det er Oslo-politiet som har ansvaret for sikkerheten under Norway Cup. Stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt sier til avisen at de bruker erfaring fra tidligere gjennomføringer når de bestemmer hva slags tiltak de skal sette inn, både synlige og mindre synlige.

– Skulle det skje uønskede hendelser, har politiet kort responstid med både uniformerte og sivile mannskaper som raskt kan gripe inn, forteller Nilssen.

Norway Cup starter med åpningskonsert lørdag.

Les også: EUs toppdiplomat boikotter Orban: – Han er barnslig

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time