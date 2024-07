SV gir tommel opp til forslag om skatt på persondata

Onsdag ble det kjent at Vedum (Sp) tar til orde for en global grunnrenteskatt på persondata. Han vil denne uken fremme initiativet i et foredrag for G20-landene i Brasil.

Tanken er at teknologiselskaper skal skatte av fordelen ved å ha tilgang på forbrukernes personopplysninger.

Til Klassekampen gir SV sin støtte til Vedums forslag, men de ser ingen grunn til å vente.

– Norge har alle muligheter til å skatte Google og Meta. Vedums initiativ er bra, men vi trenger ikke vente på treige internasjonale prosesser, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Hun sier SV allerede har programfestet en variant av dette.

Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad sier han støtter initiativet til en global grunnrenteskatt på persondata – og at han er glad for at Norge tar en tydelig posisjon for sterkere reguleringer.

Les også: Ekspert: – Vi starter i realiteten valgkampen mot Trump på nytt

Les også: Invitert til Toronto:– Quislings siste dager er en norsk Oscar-kandidat (+)

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time