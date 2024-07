Har satt krisestab etter at over 300 er evakuert grunnet flom i Telemark

– Brannvesen og Teknisk Etat i Midt-Telemark kommune har beredskap for å ivareta kritisk infrastruktur, opplyser Sørøst politidistrikt.

Politiet meldte i ettermiddag at Bø-elva var i ferd med å gå over sine bredder, noe som blant annet førte til at en bro over Eikavegen raste sammen.

Fra klokken 18 var imidlertid vannmengden nedgående, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Campingplasser under vann

Flommen har ført til en rekke konsekvenser for lokalbefolkningen. Politiet meldte klokken 15.14 om et hus som var i ferd med å velte på grunn av nedbør og vann fra vassdrag. Huset er et bygg med to etasjer og en kjeller.

– Huset står på skrå, sa operasjonsleder Øystein Ølen i Sørøst 110-sentral til NTB på ettermiddagen.

Flere campingplasser har også fått kjenne flommen tett på. Beverøya camping ble lagt helt under vann, og politiet valgte derfor å evakuere campingplassen.

På Åsgrav camping var flere campingvogner delvis under vann, mens på fylkesvei 3334 ved Vreimsida raste deler av veien ut.

Satt krisestab

På grunn av mye nedbør har Juvsåa bru ble stengt med umiddelbar virkning, opplyser Midt-Telemark kommune på sine nettsider.

– Dette medfører at både gang- og sykkelstiveien og kjørebanen er stengt, opplyste kommunen.

Kommunal kriseledelse ble tidlig varslet, og veitrafikksentralen ble orientert. Politiet satte etter hvert inn politihelikopter for å få oversikt over situasjonen.

Midt-Telemark kommune melder på sine nettsider at det er satt krisestab.

– Det er ikke meldt om ytterligere nedbør i dag, men det kommer mer i morgen, skriver kommunen.

