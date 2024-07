Krona svekkes markant – kan gå utover sommerferien og renta

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kronesvekkelsen skjer etter flere dager med svakere kronekurs, skriver NRK.

En euro koster fredag kveld 11,88 kroner, mot 11,80 kroner på morgenen. En dollar koster 10,92 kroner, mot 10,84 kroner tidligere på dagen, skriver E24.

Svekkelsen har vært særlig sterk på kvelden, etter en dag der oljeprisen har falt med 2,4 prosent. Lavere oljepris påvirker typisk kronen negativt.

En svakere krone gjør det dyrere for nordmenn på sommerferie i landene i eurosonen og USA. Det gjør også at varer som importeres fra utlandet blir dyrere.

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken sa tidligere denne uken til E24 at han mener den svake kronen innebærer en reell risiko for at Norges Bank må sette opp renten igjen.

