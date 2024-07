Minst 100 påvirket av Samordna opptak-feil – vet ikke konsekvensene

Karaktersnittene som søkere bruker blir automatisk utregnet og det er ingen manuelle prosesser i bildet, forteller kommunikasjonssjef Åshild Berg-Tesdal i Sikt som er leverandør og drifter av Samordna opptak til VG.

Berg-Tesdal forteller at det var en oppdatering som ikke kjørte som planlagt under årets opptak.

– Dette gjaldt et sted mellom 100 og 200 søkere til tre av lærestedene, som hadde tatt opp fag etter fullført videregående skole, sier hun og fortsetter:

Hun forteller at de har oversikt over hvem dette gjelder og at de har informert lærerstedene om disse. Direktoratet for Høyere utdanning og lærerstedene avgjør om disse søknadene blir behandlet på nytt.

– Vi vet per nå ikke hvor mange av disse søkerne det har hatt faktiske konsekvenser for.

