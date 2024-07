Norge øker støtten til UNRWA med 100 millioner kroner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges bidrag i år er nå på 475 millioner kroner.

– UNRWA er ryggraden for all humanitær innsats i Gaza, uttaler Tvinnereim i en pressemelding fra regjeringen.

To skoler drevet av UNRWA på Gazastripen har nylig blitt angrepet av Israel.

– Jeg er rystet over at flere skoler i Gaza er bombet bare den siste uka og at flere sivile skal være drept. Skoler skal beskyttes og ikke brukes til militære formål. Vi må beskytte og støtte UNRWA, sier utviklingsministeren.

Kunngjøringen skjer i forbindelse med et møte med UNRWAs givere i New York fredag.

