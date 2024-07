Sametinget får støtte i krav om stopp på Melkøya

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mandag skrev Klassekampen at Sametinget vurderer å kreve stans i både elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya, og utbygging av vindkraft i Finnmark. De mener prosjektet må stanses inntil den varslede rettssaken mot staten er avsluttet.

Nå får Sametinget støtte fra opposisjonspartiene SV, Rødt og MDG, skriver Nationen.

– Det må være et minstekrav at det ikke gis noen tillatelse til å starte utbygginga sånn at man gjør irreversible inngrep slik man gjorde på Fosen, sier SVs Lars Haltbrekken.

– Som miljøpolitiker reagerer jeg veldig på at man grønnvasker et fossilt prosjekt og er villig til å skyve menneskerettigheter og viktige naturverdier til side, sier MDGs Une Bastholm.

Rødt-nestleder Sofie Marhaug er «enig i sak» med Sametinget, selv om hun ikke vil legge seg opp i rettsprosessen. Hun slår likevel fast at elektrifiseringen av Melkøya er katastrofal for samisk reindrift. Hun mener at hele prosjektet må avlyses, uavhengig hva som skjer i retten, skriver Nationen.

Elektrifiseringen av Melkøya-anlegget innebærer at anlegget skal drives med strøm fra kraftnettet på land, i stedet for å bruke gassturbiner. Sametinget mener dette vil gå på bekostning av samisk reindrift.