Kommune politianmelder seg selv

Den lille kommunen i Lofoten vurderte tidligere i år å slå seg konkurs på grunn av dårlig økonomi, og den siste tiden har det kommet flere varslingssaker.

Kommunedirektøren har fått et varsel mot seg, og har selv levert varsel mot ordføreren og to andre politikere.

Nå fører lekkasjer fra både lukkede kommunestyremøter og et utvalgsmøte til at kommunestyret har anmeldt seg selv, melder NRK.

Også innhold fra dokumenter som kommunen mener er taushetsbelagt, skal ha havnet på avveie.

Det var Lofot-Tidende som først skrev om saken.

– Det er veldig spesielt. Man skal ikke gå ut med taushetsbelagte opplysninger, men det å snakke om møter som har vært behandlet bak lukkede dører, det har man lov til som folkevalgt, sier jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund.

Hun mener at kommunestyret i Moskenes svekker tilliten til det demokratiske systemet med denne anmeldelsen, og peker på at kommunen ber politiet etterforske hvem som har gjort noe som er fullt lovlig, nemlig å snakke med mediene og andre etter et møte.

Verken ordfører eller varaordfører ønsker å kommentere saken

