Vinmonopolet har stanset salget av Märtha og Dureks bryllupsgin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vinmonopolet stanser salget av ginen, da den kan være i strid med alkoholreklameforbudet, sier seniorkommunikasjonsrådgiver Kristine Sanne til NRK.

– Vi har blitt gjort kjent med at etiketten har blitt endret siden den ble påmeldt til bestillingsutvalget. Da denne varen ble meldt inn, hadde den en annen etikett enn den har nå. Den kan være i strid med alkoholreklameforbudet. Så vi har nå sendt spørsmål til grossist om dette. I mellomtiden har vi stanset salget, sier Sanne.

Hun forklarer videre at grunnen til at etiketten kan stride med forbudet, er at den er knyttet til bruk av merkevare, da paret kan ses på som en merkevare i seg selv.

På flasken og produsentens nettside står det skrevet at ginen er produsert til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrets bryllup. Dette er i strid med kongehusets retningslinjer for prinsessens virksomhet og bruken av prinsessetittelen, som sier at hun ikke skal bruke tittelen i kommersiell virksomhet.

– Her ble det dessverre en glipp, og derfor er nå tittelen fjernet på nettsiden, og den vil bli fjernet på neste batch også på flaskene, sier prinsessens manager Carina Scheele Carlsen til VG.

Les også: Hunder kan bli nektet på bussen: – Mange vil velge bilen (+)