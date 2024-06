Metodistene ønsker LHBT-folk inn i varmen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helgens årskonferanse i Oslo vedtok å støtte den internasjonale generalkonferansens vedtak om å fjerne all diskriminering av LHBT-personer i kirkeordningen, blant annet forbudet mot ekteskap mellom likekjønnede. Av de 114 stemmeberettigede på årskonferansen stemte 93 ja, 19 nei og 2 avholdt.

– For å understreke at vi er en kirke som er åpen for alle, vil Metodistkirkens årskonferanse 2024 si til alle LHBT+ personer, i og utenfor kirken vår:

«Som kirke vil vi bekrefte din ukrenkelige verdi, som skapt og elsket av Gud. Du er velkommen i kirkens fellesskap som den du er. Du kan inngå ekteskap, og du kan søke ordinert tjeneste i kirken», heter det i en pressemelding fra kirkesamfunnet.

Metodistkirken i Norge teller rundt 11.000 medlemmer fordelt på 46 menigheter.

