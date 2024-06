To personer tiltalt etter skyting på Nordstrand

Begge to er tiltalt for grove trusler med skytevåpen samt oppbevaring av skytevåpen. Den ene personen er en norsk mann på 27 år, den andre er en svensk statsborger på 36 år.

Ingen ble skadet da det sent på kvelden 26. september ble skutt mot et hus og en bil fra en bil i Rosendalsveien, som er en rolig villavei på Nordstrand i Oslo. Det ble løsnet to hagleskudd, og politiadvokat Sonika Sharma Sundheim sa til VG noen dager senere at det ble funnet en hagle utenfor boligen etter skytingen.

Det befant seg fem personer inne i tomannsboligen det ble skutt mot.

Den norske 27-åringen er også tiltalt for ulovlig oppbevaring av narkotika, blant skal han ha vært i besittelse av 8040 sovetabletter.

Les også: Polyamori: – Det fins mange måter å leve i forhold på (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen