Mann skutt av politiet – dømt til tvungent psykisk helsevern

Mannen var tiltalt for såkalt mordbrann og grove trusler mot politiet, melder Bergens Tidende. Saken gikk for Hordaland tingrett for noen uker siden.

– Han har vedtatt dommen. Nå vet han at han får behandling for de problemene han har, og det setter han pris på, sier mannens forsvarer, advokat Stein Erik Ottesen, til avisen.

Mannen ble høsten 2022 skutt i beinet av politiet utenfor legevakten i Knarvik i Alver. I januar i år skjøt politiet samme mann med elektrosjokkvåpen etter at han gjentatte ganger skal ha tent på propan gassflaske i en leilighet i Bergen.

Ifølge tiltalen skal mannen har gått mot politiet med kniv i begge disse hendelsene.

Mannen erkjente ingenting fra tiltalen under rettssaken og sa at han ikke husket noe, verken fra situasjonen utfor legevakten eller hendelsen i Bergen.

Dommen om overføring til tvungent psykisk helsevern er i tråd med det aktor ba om. Også mannens forsvarer seg enig i dette, gitt at retten fant at vilkårene er oppfylt.

