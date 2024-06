NRK: Fire menn dømt i lagmannsretten for drapet på Bård Lanes

Samtidig slipper mannen som begikk selve drapet forvaring, slik han ble idømt i tingretten, skriver NRK.

I dommen heter det at det er for stor usikkerhet ved faren for nye voldslovbrudd til at det er grunnlag for å dømme til forvaring.

33 år gamle Bård Lanes ble skutt og drept på åpen gate i Tønsberg på kvelden 20. april 2021. Fire menn ble i fjor dømt til lange fengselsstraffer i Vestfold tingrett, men alle fire anket til lagmannsretten.

Den 28 år gamle mannen som skjøt og drepte Lanes er dømt i lagmannsretten til 16 års fengsel. Den 32 år gamle mannen som politiet mener planla drapet og hyret inn skytteren, er dømt til 17 års fengsel. To menn på 34 og 24 år er dømt til 16 og 13 år for å ha bidratt til planleggingen.

Drapet skjedde i et kriminelt miljø, og 32-åringen og Lanes hadde lenge hatt et dårlig forhold. Lanes var blant annet kjent som politiinformant. Politiet mener drapet var planlagt med tanke på å få slutt på konflikten. Drapsvåpenet er aldri funnet.

