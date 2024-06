Sterkt handelsoverskudd i mai

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nye tall fra SSB viser at verdien av vareeksporten endte på 153 milliarder kroner i mai 2024. Det er en økning på 9,9 prosent fra samme måned i fjor.

Handelsbalansen endte med et overskudd på 58,7 milliarder kroner, en økning 29,4 prosent fra mai 2023.

Det ble eksportert råolje for totalt 52 milliarder kroner i mai, en økning på 26,8 prosent fra samme måned i fjor.

– Økte eksportpriser på råolje hittil i år trekker eksportinntektene opp, til tross for at oljeprisen falt i mai, sier Jan Olav Rørhus, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Lavere handelsoverskudd i år

Handelsoverskuddet er 22,9 prosent lavere for de fem første månedene i år, sammenlignet med tilsvarende periode i 2023. Dette skyldes i stor grad at eksporten av naturgass totalt sett har vært lavere hittil i år.

Importverdien holder seg på omtrent samme nivå som fjoråret og endte på 94,6 milliarder kroner i mai, opp 0,5 prosent fra mai i fjor.

Kronekursen fortsatt svak

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at et handelsoverskudd på nesten 60 milliarder kroner er svært positivt for norsk økonomi.

– Særlig oljeeksporten bidrar med store inntekter. Gassinntektene holder seg, samtidig som sjømat er blitt en viktig eksport for Norge. Dette underbygger bildet av en norsk økonomi i godt driv, der eksportsiden er med på å gi medvind. For Norges Bank er dette en påminnelse før rentemøtet på torsdag at det er forhold som trekker økonomien oppover, sier han.

Norges Banks importveide kursindeks mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere (I44) viser at kronen har styrket seg med 3,0 prosent fra mai i fjor, skriver SSB.

– Kronekursen er fortsatt svak historisk sett, som bidrar til at handelsoverskuddet er stort for Norge. Økt rente og økt inflasjon har også gjort at nordmenn er mer forsiktige, sier Knudsen.

