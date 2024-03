Økonomi etter samlivsbrudd: – Du blir alene om nesten alt

Nå har økonomen skrevet boka hun selv ønsket seg da hun ble skilt og brått ble aleneforsørger for to små barn: «Helt enestående. Veien gjennom samlivsbrudd» er blitt en praktisk håndbok som kan hjelpe deg å få en trygg økonomi når bruddet er et faktum.

Det kan oppleves som et sjokk hvor stram økonomien blir etter et samlivsbrudd. (Sara Johannessen Meek/NTB)

Vanskelige spørsmål

Mange stikker hodet i sanden når det gjelder penger og mangler oversikt over hva man faktisk bruker penger på hver måned. Det er et luksusproblem så lenge man har en god nok inntekt til å dekke de faste utgiftene. Men for de aller fleste er det et sjokk å se hva man blir sittende igjen med når økonomien nærmest blir halvert etter et brudd. Da kommer spørsmålene: Kan jeg beholde boligen? Tjener jeg nok til å forsørge meg selv og barna?

– Det er hjelp å få, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan, sier Jenny Lund.

Tøffe kutt

Ett av spørsmålene hun stiller i boka er: har du egentlig råd til å være alene?

– Det høres brutalt dersom folk blir i dårlige forhold på grunn av økonomien?

– Ja, men det er nok en helt reell problemstilling, sier Jenny Lund, som også blogger om privatøkonomi og investeringer på bloggen Moneypennyandmore.no. Etter skilsmissen slet hun med å få budsjettet til å gå rundt, og i boka forteller hun om tøffe valg hun måtte ta, som blant annet å flytte ut av byen til en billigere bolig.

Flyttet ut av byen: Økonom Jenny Lund vet selv hvor stram økonomien kan bli etter en skilsmisse. (Privat)

– Når man lever i et forhold har man som regel tilpasset seg en standard som baserer seg på at man er to. Den kan brått forandre seg når man går fra hverandre, det er logisk at med to inntekter så har man råd til mer. Blir du skilt så står du alene om nesten alt, sier hun.

Hun kan selv huske hvor mørkt hun syntes det så ut da hun måtte gå gjennom økonomien, og hun har stor forståelse for at panikken melder seg hos de fleste når de oppdager hvor lite de sitter igjen med.

– Men, får man først oversikt vil de fleste oppdage at det som oftest finnes muligheter. Det har jeg selv opplevd, og i boka deler jeg en del av de erfaringene fra da det ikke så veldig lyst ut. Men jeg kan forsikre om at det gikk likevel på et vis, sier hun.

Skriv kontrakt

– Hva er den største feilen mange gjør når man inngår et samboerskap eller et ekteskap, sånn rent økonomisk?

– Få eller ingen går inn i et forhold med tanker om hvordan man skal dele ved et mulig brudd. Når bruddet først skjer, så er det er det lover og regler for den som er gift og har felles barn. For samboere er hovedregelen at man får med seg det man hadde med inn i forholdet, men det kan avtales annerledes eller det kan være vanskelig å vite hvem som kjøpt hva, spesielt dersom man ikke har skrevet samboerkontrakt, sier hun.

Et godt tips er derfor å skrive samboerkontrakt før man flytter sammen.

– Har det gått litt tid i forholdet så er det ikke alltid lett å ta opp dette med en samboerkontrakt, og si at nå må vi få rettet opp i ting som føles uklart. Det kan fort skape dårlig stemning. Er kontrakten skrevet fra start er det greiere.

Skaff deg oversikt

Er bruddet først et faktum må man bli enige om en deling. Deretter må du skaffe deg en oversikt over egen økonomi. Angsten ved manglende kunnskap kan være verre enn å møte en tøff virkelighet, uansett hvordan det står til.

Det er lurere å ha oversikt over egen økonomi før et brudd, uansett om man blir enslig eller ikke. — Jenny Lund, økonom

– Det er lurere å ha oversikt over egen økonomi før et brudd, uansett om man blir enslig eller ikke. Første prioritet er å sette seg inn i hva man har av inntekter og utgifter, både som par og eventuelt etter et samlivsbrudd, sier Jenny Lund.

Hun anbefaler folk å sette seg ned og gå grundig gjennom tallene.

– Skaff deg oversikt over inntekter og faste utgifter, så du har noe konkret å jobbe ut fra når du planlegger framover. Deretter: lag en plan. Er budsjettet ekstra trangt – kutt ut alle unødvendige ting. Selv om budsjettet blir trangt, er det bedre å vite nøyaktig hvordan det står til enn å famle i det uvisse, sier hun.

Bolig

Selv opplevde Jenny Lund en dramatisk nedgang i økonomien etter skilsmissen, og valgte blant annet å flytte til en rimeligere bolig i nærheten av familien.

– Noen ganger finner man ut at man ikke kan fortsette å bo i samme bolig som da man var to. Da bør du begynne å se deg om etter noe rimeligere. Snakk med banken om hvor mye du kan få i lån, og velg en bolig som står i stil til inntekten.

Kanskje må du flytte litt ut av byen. Kanskje må du leie for en kortere periode til du finner den boligen du vil ha. Jenny Lund anbefaler folk å være åpne for alternative bomuligheter.

– Om du har plass kan du vurdere å leie ut deler av boligen, eller eventuelt flytte sammen med en annen aleneforelder. Er det helt krise, undersøk om du kan bo hjemme hos familie eller venner for en kortere periode, til du finner noe eget. Og husk å se på det som en midlertidig løsning. Det meste løser seg til slutt.

Snakk med banken

Av andre ting du må huske på når økonomien blir forandret er å endre skattekort, søke om avdragsfrihet på boliglån, eventuell betalingsutsettelse. I boka gir hun råd til hvordan.

– Det er ikke alltid lurt å søke om avdragsfrihet på boliglån, siden det vil føre til at lånet totalt sett blir dyrere. Men det kan være en mulighet å få litt romsligere økonomi for en kortere periode hvis banken går med på det, sier hun.

– Hva med studielån?

– Sletting av renter hos Lånekassen er kun hvis man mister jobben, blir ufør eller begynner å studere igjen. Det er ikke noe spesifikt for den som går gjennom et samlivsbrudd.

Foreldrepenger

I tillegg til utvidet barnetrygd og eventuelle barnebidrag finnes det mange støtteordninger til aleneforeldre, som foreldrepenger, overgangsstønad, bostøtte og bidrag til særlige utgifter.

– Foreldrepenger og bostøtte kan man få uansett sivilstatus, sier hun, og anbefaler folk til også å lese Navs veiviser om hva du har krav på, og eventuelt ta kontakt med Nav for å få råd.

---

Jenny Lunds 5 tips til sunn økonomi etter samlivsbrudd

Få oversikt over økonomien

Spar inn på unødvendige utgifter

Endre skattekortet for å unngå restskatt

Undersøk støtteordninger hos Nav

Prøv å sette av noe penger på bufferkonto

5 tips hvis det er krise

Be om betalingsutsettelse på studielån

Søk avdragsfrihet på boliglån

Søk om økonomisk sosialhjelp

Sjekk om du kan få hjelp fra frivillige organisasjoner

Ta under ingen omstendigheter opp forbrukslån eller kjøp ting på kreditt.

---

