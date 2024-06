Nav: Fortsatt høyt sykefravær skyldes psykisk sykdom og korona-etterdønninger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra 2019 til 2023 økte det legemeldte sykefraværet fra 4,8 til 5,6, en prosentvis vekst på 17 prosent, viser Nav-analysen i « Arbeid og Velferd». Ikke siden 2004 og 2009 har det vært tilsvarende høyt sykefravær.

– Sykefraværet har ikke gått ned igjen som forventet etter pandemien, og det er alvorlig. Denne analysen viser at økningen har rammet bredt og at årsakene er svært sammensatte. Nå er utfordringen å finne gode løsninger og tiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Analysen viser at fraværet har økt i alle grupper, både når det gjelder kjønn, alder, næring og yrke.

Det er tre hovedårsaker til at sykefraværet har gått opp. Psykiske lidelser står for 43 prosent av økningen, mens luftveislidelser står for 33 prosent. I tillegg har sykefravær med diagnosen «trøtthet/slapphet» økt med 15 prosent. Dette er den vanligste av diagnosene som settes ved «long covid».

