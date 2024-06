Trekker millionkrav mot barnehagekjede

Læringsverkstedet solgte 140 barnehagebygg for over fire milliarder kroner i 2020. I foreløpige tilsynsrapporter konkluderte Utdanningsdirektoratet (Udir) med at kjeden hadde brutt loven ved tre av disse salgene, skriver Utdanningsnytt.

Til sammen krevde Udir 37 millioner kroner tilbakebetalt fra Læringsverkstedet. Nå har direktoratet trukket kravet.

– Vi er glade for at tilsynet har gått gjennom dokumentasjonen vår og konkludert klart med at eiendomstransaksjonene er gjennomført i tråd med regelverket, og at Læringsverkstedet dermed ikke har brutt barnehageloven, sier daglig leder Trude Moen Sydtangen i Læringsverkstedet.

Læringsverkstedet driver rundt 250 barnehager og er den største barnehagekjeden i landet. I 2020 valgte eierne å selge 140 barnehagebygg til det svenske selskapet SBB for 4,2 milliarder kroner.

Før de gjennomførte salget, flyttet Læringsverkstedet eiendommene ut i et eget selskap, Barnehagebo AS. Kort tid etterpå ble selskapet solgt til SBB.

Utdanningsdirektoratet mente i de foreløpige tilsynsrapportene at eiendommene ble underpriset da de ble flyttet til Barnehagebo AS, og at barnehagene dermed ble tappet for egenkapital.

Direktoratet krevde derfor 37 millioner kroner tilbakebetalt fra tre barnehager i Stavanger, Kristiansund og Kristiansand.

Sydtangen er kritisk til at foreløpige rapporter offentliggjøres siden konklusjonen kan bli en annen i den endelige avgjørelsen.

