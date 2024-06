Troen på at Ukraina skal vinne er svekket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser Opinions samfunnsmonitor. Russland gikk til angrep mot Ukraina i februar 2022.

– Andelen som tror på Ukrainsk seier, er halvert det siste året. Troen på at Russland vinner øker noe. Det flest antar, er likevel at ingen vinner, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

På spørsmål om hvilket land som til syvende og sist vinner krigen, svarer nå 23 prosent Ukraina. Det er en halvering fra samme tid i fjor, da 49 prosent sa det samme.

11 prosent svarer at Russland vinner, noe som er en økning fra 5 prosent.

Flertallet sier at ingen av dem vinner, 54 prosent mot 35 prosent for et år siden. Resten svarer vet ikke.

Nordmenn tror krigen blir langvarig, uansett hva utfallet av krigen blir. I gjennomsnitt tror nordmenn nå at krigen vil vare i nesten fire år til.

– Folk flest var ganske tidlig forberedt på en langvarig krig. Likevel blir anslaget på krigens varighet stadig lengre. Få ser noen fred i sikte, sier Clausen.

En av tre nordmenn (33 prosent) tror nå at krigen kommer til å utvides til å foregå i flere land eller regioner utover Ukraina. Omtrent like mange sier nei til dette (37 prosent), noe som er en kraftig nedgang fra samme tid i fjor (62 prosent i fjor). 29 prosent svarer vet ikke.