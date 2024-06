Mann fradømt bilen etter sin 11. ruskjøring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen har for øvrig ikke førerkort, men det har åpenbart ikke stoppet ham fra å kjøre bil.

Fra før av var han dømt for seks tilfeller av ruskjøring. Tiltalen han måtte svare for denne gang, var fem tilfeller av kjøring der han de fleste gangene var påvirket av både amfetamin, cannabis og beroligende medisiner.

– Utgjør uakseptabel risiko

42-åringen erkjente straffskyld etter tiltalen, og saken ble avgjort som en tilståelsessak i Hordaland tingrett.

«Siktede skal domfelles for omfattende trafikklovbrudd. Han har igjen vist mangel på respekt for veitrafikklovgivningen og satt medtrafikanters liv og helse i fare. Siktedes atferd utgjør en uakseptabel risiko, ved at han gjentatte ganger har kjørt bil mens han er ruspåvirket i betydelig grad. Forholdene kvalifiserer til en fengselsstraff på flere måneder.», skriver retten i dommen.

Straffen ble satt til ni måneders fengsel og 27.500 kroner i bot, og tiltalte har da fått fradrag fordi han tilsto alt. Dommen skal forkynnes for mannen i fengselet.

Dokumentfalsk, narkotika og tyveri

I tillegg er han fradømt til å ha førerkort for resten av livet. Og så mister han altså bilen ved at den blir inndratt.

«Retten viser til at politiet har forsøkt lempeligere midler enn inndragning, slik som beslag av skilt og ileggelse av bruksforbud, hva gjelder bilene omhandlet i post I a, b, c og d, uten at det har hindret tiltalte i å kjøre flere ganger og/eller skaffe seg ny bil å kjøre med. Bilen har lav verdi, er en eldre modell og er i dårlig stand. Siktede idømmes følgelig inndragning», heter det i dommen.

I tillegg til ruskjøringene dømmes mannen for dokumentfalsk, ett tilfelle av ulovlig oppbevaring av narkotika og tre tilfeller av tyveri.

