SV: Revidertfristen må utsettes – kommer ikke i mål i tide

Det opplyser SV til NTB onsdag ettermiddag. Partiet mener det er for lite bevegelse mellom partene til at de kan samles om en innstilling i innen den formelle fristens utløp.

Etter planen skulle innstillingen vært lagt fram fredag klokken 10. For å rekke det, måtte partiene i realiteten ha blitt enige senest torsdag ettermiddag. Etter det NTB erfarer, har forhandlingene gått tregt.

Revidert-budsjettet skal behandles neste fredag – den siste dagen i årets stortingssesjon 21. juni. Om det ikke lykkes å legge fram en innstilling, kan revidert nasjonalbudsjett bli lagt fram som såkalt løse forslag.

De store satsingene i regjeringens budsjettforslag gikk til Forsvaret, støtte til Ukraina, sykehusene og politiet.

I forkant av forhandlingene har SV flagget noen av sine hovedprioriteringer. Partiet vil øke barnetrygden for barn over 6 år, noe som vil koste 2 milliarder kroner. SV ønsker også å løfte området partnervold ved å vri mer ressurser over til påtale i straffesaker og øke bruken av voldsalarm.

Det viktigste gjennomslaget SV jobber for, gjelder å følge opp fjorårets avtale om å elektrifisere olje- og gassplattformer ved bruk av havvind. SV ønsker en kraftig økning i CO2-avgiften og innføre en ny elavgift, ifølge Aftenposten. Målet er at næringen selv skal ta hele regningen for å elektrifisere sokkelen.

Forhandlingene startet 30. mai.

