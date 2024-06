Mann dømt for hatefulle ytringer om jøder

Sør-Rogaland tingrett fant mannen skyldig etter tiltalen om å ha fremsatt hatefulle ytringer. I tillegg til den betingede fengselsstraffen er mannen fra Stavanger dømt til å betale en bot på 45.000 kroner.

Det var i november 2023 at mannen engasjerte seg i Facebook-gruppen med flere utsagn om jøder.

«I lys av ytringens art og innhold, og siktedes forklaring, selv om han i ettertid innser at det var galt av ham å ytre seg slik han gjorde, finner retten at både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Det er heller ikke tvil om at ytringen er fremsatt offentlig gjennom den aktuelle Facebook-gruppen som har over 9000 medlemmer.», skriver tingretten i dommen.

Retten skriver også at det er tale om grov nedvurdering av jøder som gruppe og deres menneskeverd.

