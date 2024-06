Båten flyter nedover Østerelva, som er en del av Glomma ved Fredrikstad.

På MarineTraffic ser man at politibåten Fred er i sakte fart nedover elva mellom Kråkerøy og industriområdet sør for Gamlebyen i Fredrikstad, øst for elven.

Fredriksstad Blad skriver at 110-sentralen forteller at dykkere er på vei til stedet.