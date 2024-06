Ålesund: Skolene skal selv bestemme om de vil heise prideflagg

Det kom sterke reaksjoner da kommunedirektøren bestemte at skolene i Ålesund ikke skulle få heise regnbueflagget under årets Pride-feiring.

Tirsdag ble det vedtatt med ni stemmer i kommunens formannskap at skolene selv skal få bestemme hvorvidt de vil ha prideflagg, skriver Sunnmørsposten.

Forslaget fra Ap og SV om at skolene skal flagge fikk fem stemmer. Bare KrFs ene representant stemte for at skolene ikke skal flagge.

Torsdag skal saken behandles i kommunestyret. Det endelige vedtaket som blir gjort i kommunestyret, vil gjelde fram til kommunen får på plass sine egne generelle flaggregler.