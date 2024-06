Menneskerettighetspris til Aleksej Navalnyj – enken mottok prisen

– Jeg er utrolig takknemlig for at denne prisen tildeles min mann. Jeg er takknemlig, men samtidig veldig lei meg for at det er jeg som står og tar imot prisen – og ikke han. Det skal ikke være sånn, sa Navalnaja fra talerstolen i Oslo rådhus.

«Menneskerettighetsprisen anerkjenner modige menneskerettighetsadvokater som risikerer, eller har risikert livet for å forsvare rettsstaten og demokratiet», skriver Human Rights Foundation (HRF), som arrangerer Oslo Freedom Forum, i en pressemelding.

Navalnyj døde under uklare omstendigheter i en arktisk straffekoloni i Russland i februar, bare 47 år gammel.

– Det er en stor ære å ha hans kone, Julija, her med oss i Oslo for å ta imot denne prisen som anerkjenner Navalnyjs utrolige mot og hans uforglemmelige ettermæle, sier HRF-leder Thor Halvorssen.

Sterk Putin-kritiker

Navalnyj startet i 2007 en stor antikorrupsjonskampanje og var en av Putins mest profilerte kritikere. Sommeren 2020 ble han forgiftet med nervegiften novitsjok og tilbrakte nær et halvt år på sykehus i Berlin.

Han ble pågrepet umiddelbart ved sin hjemkomst til Russland i januar 2021 og ble satt i en straffekoloni, dømt for en rekke lovbrudd som han og hans støttespillere mente var politisk motivert.

Russiske fengselsmyndigheter meldte 16. februar at Navalnyj hadde dødd plutselig i en straffekoloni i Jamal-Nenets, langt nord i det sentrale Russland.

Oppkalt etter afrikansk dissident

HRFs menneskerettighetspris er oppkalt etter den eswatiniske menneskerettighetsadvokaten Thulani Maseko, som ble drept i 2023.

Maseko var en sterk motstander av regimet i den lille afrikanske staten Eswatini og mottok HRFs første menneskerettighets pris etter sin død.

– Navalnyj, en frittalende kritiker av Russlands autoritære regime og en ledende stemme som utfordrer Vladimir Putins kleptokratiske diktatur, representerer selve ånden i rettferdighetsprisen, sier Masekos enke Tanele om årets mottaker.

Samtaler med byrådslederen

– Det er viktig for Oslo å bidra i kampen for demokrati og menneskerettigheter. Derfor er jeg veldig glad for at vi kan dele ut prisen her, sier Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til NTB.

At prisutdelingen skjer i Oslo rådhus, mener han understreker Norges støtte for den demokratiske kampen både i Russland og andre land. Før prisutdelingen mandag kveld var Navalnaja på besøk hos på byrådslederens kontor.

– Vi snakket om hvor vanskelig forholdene er for de som kjemper for menneskerettigheter i Russland, og hvordan Putins regime undertrykker enhver uenighet, sier Lae Solberg.













(©NTB)