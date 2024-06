MDG vil gjøre Oslo til Gazas vennskapsby

Det til tross for at MDG stemte mot Rødts forslag om det samme for et par år siden, skriver NRK.

Stav mener situasjonen har forandret seg dramatisk de siste månedene, med tanke på krigen mellom Israel og Hamas som har ført til voldsomme sivile tap og en kritisk humanitær situasjon.

– Derfor mener vi at Oslo både må bidra med humanitær hjelp og etablere et tettere samarbeid med en palestinsk by. Det vil være et symbol på solidaritet med palestinere både i Palestina og Oslo, sier hun.

Videre understreker MDG-toppen at vennskapsbystatus ikke betyr vennskap med Hamas, og at Tromsø har vært vennskapsby med Gaza i over 20 år.

– Formålet her er et folk-til-folk-samarbeid, samarbeid med ungdom og sivilsamfunnet, som skoler og kulturinstitusjoner.

Oslo har formelt sett ingen vennskapsbyer i dag, men derimot en håndfull samarbeidsbyer og -regioner.

