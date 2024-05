Regjeringen gir 100 millioner i budsjettstøtte til Palestina

– Den økonomiske situasjonen for den palestinske selvstyremyndigheten er akutt. De trenger penger til å betale for grunnleggende tjenester, som helse og utdanning, til befolkningen. Derfor overfører Norge nå 100 millioner kroner i budsjettstøtte, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en uttalelse på Utenriksdepartementets (UD) nettsider.

Pengene skal brukes til å finansiere tjenester innen helsesektoren, opplyser UD.

Målet med støtten er å hindre en kollaps i den palestinske selvstyremyndigheten, noe Eide mener ville vært et alvorlig tilbakeskritt for palestinerne og muligheten for en tostatsløsning.

– Det ville også undergravd den 30 år lange innsatsen med å bygge palestinske institusjoner. Jeg oppfordrer Israel til å overføre skatte- og avgiftsinntektene som de holder tilbake, og det internasjonale samfunnet om å fortsette støtten til palestinerne, sier Eide.

