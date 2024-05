Forsvar og politi blant hovedsatsingene i revidert budsjett

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har for lengst kunngjort at styrkingen av Forsvaret står helt i toppen av hans prioriteringsliste. Økt satsing innebærer at Norge når Natos toprosentmål i løpet av året.

Regjeringen har åpent gått ut med flere satsinger i løpet av de siste ukene, og lekkasjene har spent fra smått til stort.

Støre la selv fram nyheten om at Forsvaret styrkes med 7 milliarder kroner.

– Vi skal øke den operative evnen til Forsvaret. 2 milliarder kroner går til å trene, øve og fly mer, og for å håndtere den ekstraordinære kostnadsveksten, sa han på en pressekonferanse sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i begynnelsen av mai.

I tillegg vil regjeringen bruke mer penger på støtte til både Ukraina, ved å fremskynde Nansenprogrammet, og til økt bistand til Gaza.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) påpeker at krigen startet etter at regjeringen la fram statsbudsjettet i fjor høst, og at de nå mener det er viktig å øke støtten. Planen er at ubrukte bistandsmidler skal omdisponeres til Gaza, opplyser hun.

Andre storsatsinger som er varslet, gjelder politiets bekjempelse av gjengkriminalitet og tollvesenets arbeid for stanse smugling av narkotika inn i landet.

---

Fakta om lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett

Tirsdag legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Dette er kjent om hva som legges fram:

Den midlertidige arbeidsgiveravgiften for høye inntekter vil bli fjernet fra 1. januar 2025, skriver DN. Det innebar en ekstra avgift på 5 prosent for inntekter over 750.000 kroner da den ble innført i 2023. I årets budsjett ble innslagspunktet endret til 850.000 kroner.

Forsvaret 7 milliarder kroner. Av dette går 2 milliarder kroner til å øke den operative evnen, 5 milliarder kroner går til arbeidet med langtidsplanen.

Ukraina 7 milliarder kroner. Av dette går 6 milliarder til militær støtte, 1 milliard til den sivile delen av Nansenprogrammet.

Gaza-bistand økes fra 250 millioner kroner til 1 milliard kroner.

Domstolsreformen: Fem tingretter blir gjenopprettet, ifølge Aftenposten.

Politiet får 635 millioner kroner til pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholde bemanning. I tillegg settes det av 200–300 millioner kroner til å bekjempe gjengkriminalitet, skriver Aftenposten.

Skolebøker 300 millioner kroner for innkjøp av 1 million bøker.

Tolletaten skal få 118 millioner kroner for å stanse innførsel av narkotika. I tillegg 60 millioner kroner ekstra til drift, ifølge VG.

Svalbard: 125 millioner kroner for å dekke opp økte strømutgifter. I tillegg 42 millioner kroner til investering i energiforsyningen.

Privatskolene kompenseres med 484 millioner kroner. Dette er en reversering av kutt som kom i budsjettet i fjor i forbindelse med vedtaket om en ny finansieringsmodell for friskoler, skriver Altinget. Endringen rammet kombinerte barne- og ungdomsskoler.

Handlingsplan for å øke deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet. I tillegg settes det av 1,9 milliarder kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, noe som er 180 millioner kroner mer enn i fjor, skriver Altinget.

Kommunenes frie inntekter økes med 6,4 milliarder

Sykehus i Narvik 80 millioner kroner og i Lofoten 60 millioner kroner.

Pilotutdanningen i Bardufoss 7,5 millioner kroner, ifølge UiT.

Digitalt dødsbo 5,5 millioner kroner, ifølge VG.

Det Norske Teatret får 9 millioner kroner.

Roseslottet 3 millioner kroner.

Dyrsku’n i Telemark 3 millioner kroner.

